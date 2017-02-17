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"Чертаново" обыграло "Кубань" и вышло в полуфинал Кубка ФНЛ

"Чертаново" обыграло "Кубань" в матче третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ и вышло в полуфинал турнира.

"Чертаново" - "Кубань" (2:1)

Голы: Сарвели, 23, Бендзь, 35, Сарвели, 44

"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Редькович, Солдатенков, Глушенков, Горшков, Паршиков, Витюгов, Ежов, Прудников, Сарвели (Цыпченко, 76)

"Кубань": Помазан, Лобкарёв, Байрыев, Марков, Бендзь, Щадин, Алейник, Якуба, Гай, Обухов, Калмыков (Житнев, 56)

Предупреждения: Паршиков, 35, Маляров, 75, Ежов, 75, Тюменцев, 77, Обухов, 82

Удаления: Алейник, 59
Теги: Кубань
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