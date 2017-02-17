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Педро Родригес: я изменился и адаптировался к чемпионату Англии, это весьма тяжело

Бывший нападающий "Барселоны" Педро Родригес, который ныне выступает за "Челси", сравнил английскую Премьер-лигу с испанской Примерой.

"Я уже лучше знаком с Премьер-лигой. Она сильно отличается от чемпионата Испании, но сейчас я второй год выступаю в турнире и привык к местному футболу. Здесь выше скорости, а также более интенсивный и силовой футбол. В Испании всё по-другому. Там больше тактики, больше комбинационной игры и нестандартных решений. В Англии команды быстрее атакуют, да и всё остальное тоже отличается.

В первую очередь нужно измениться психологически и адаптироваться к чемпионату, что весьма тяжело. Но я изменился, я справился с этим.

Когда приезжаешь играть за национальную сборную, остро ощущаешь разницу между чемпионатами. Особенно это касается физической готовности. В Испании многое сосредоточено на технике, на работе с мячом и стиле игры, но в Англии тебе понадобится скорость и мощь, чтобы демонстрировать свой футбол", — цитирует Педро официальный сайт "Челси".
Теги: Родригес Барселона
Сегодня, 18:33
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
щуплому Педро пришлось нелегко,это да.. fearful


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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