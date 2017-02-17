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"Вулверхэмптон" — "Челси": Терри готов сыграть, Алонсо и Луис матч пропустят
Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Джон Терри может принять участие в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном".
Терри не принимал участия в матче 25-го тура АПЛ с "Бёрнли" (1:1) неделю назад, но готов сыграть в предстоящей встрече.
Защитникам Маркосу Алонсо и Давиду Луису будет предоставлен отдых и футболисты пропустят матч, сообщает официальный сайт ФК "Челси".
Терри не принимал участия в матче 25-го тура АПЛ с "Бёрнли" (1:1) неделю назад, но готов сыграть в предстоящей встрече.
Защитникам Маркосу Алонсо и Давиду Луису будет предоставлен отдых и футболисты пропустят матч, сообщает официальный сайт ФК "Челси".
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