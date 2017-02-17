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"Вулверхэмптон" — "Челси": Терри готов сыграть, Алонсо и Луис матч пропустят

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Джон Терри может принять участие в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном".

Терри не принимал участия в матче 25-го тура АПЛ с "Бёрнли" (1:1) неделю назад, но готов сыграть в предстоящей встрече.

Защитникам Маркосу Алонсо и Давиду Луису будет предоставлен отдых и футболисты пропустят матч, сообщает официальный сайт ФК "Челси".
Теги: Челси Вулверхэмптон Конте
Сегодня, 18:44
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
надо валить Вулвер.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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