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В Чили пройдет марш против выступлений Алексиса Санчеса за "Арсенал"
Более 5000 чилийских фанатов собираются посетить марш в поддержку ухода нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала". Мероприятие пройдёт 1 марта в Сантьяго, сообщает Sky Sports.
Организаторы мероприятия создали страницу в "Фейсбуке", где объясняют основную идею марша: "Чилийцы устали наблюдать за тем, как наша звезда сражается в одиночку. Мы не хотим видеть его в Мадриде или в Барселоне. В действительности нам вообще безразлично, где он будет играть. Главное, чтобы он сражался в составе команды, в которой ему бы помогали 10 остальных футболистов".
Организаторы мероприятия создали страницу в "Фейсбуке", где объясняют основную идею марша: "Чилийцы устали наблюдать за тем, как наша звезда сражается в одиночку. Мы не хотим видеть его в Мадриде или в Барселоне. В действительности нам вообще безразлично, где он будет играть. Главное, чтобы он сражался в составе команды, в которой ему бы помогали 10 остальных футболистов".
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