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В Чили пройдет марш против выступлений Алексиса Санчеса за "Арсенал"

Более 5000 чилийских фанатов собираются посетить марш в поддержку ухода нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала". Мероприятие пройдёт 1 марта в Сантьяго, сообщает Sky Sports.

Организаторы мероприятия создали страницу в "Фейсбуке", где объясняют основную идею марша: "Чилийцы устали наблюдать за тем, как наша звезда сражается в одиночку. Мы не хотим видеть его в Мадриде или в Барселоне. В действительности нам вообще безразлично, где он будет играть. Главное, чтобы он сражался в составе команды, в которой ему бы помогали 10 остальных футболистов".
Теги: Санчес Арсенал
Сегодня, 19:05
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(1)
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 19:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну все, в Зину прямая дорога smile Там тоже, каждый прям звезда, что остолбенет, и виноваты все кроме него. У Плаческу - поле, судьи, и бьющий пенальти Спартак, у Дзюбы - партнеры, у Лодыгина - защита, у защиты - Лодыгин....
Вот еще один будет


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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