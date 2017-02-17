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Антонио Конте: не забывайте о работе, которую Венгер проделал в "Арсенале"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил слова поддержки наставнику "Арсенала" Арсену Венгеру.

После поражения "канониров" от "Баварии" (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов многие специалисты, в том числе бывшие игроки "Арсенала", призвали французского специалиста покинуть клуб по окончании сезона, когда истечёт его контракт.

"Я очень уважаю Арсена Венгера как человека и как тренера. Он является одним из лучших тренеров в мире. Не забывайте о работе, которую он проделал", — цитирует Конте интернет-портал BBC Sport.
Теги: Конте Арсенал
Сегодня, 19:22
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№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:34) #
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У Арсенала центр защиты провалился при 1:1 после травмы Косельни.
Хотя Бавария играла лучше, быстрее и точнее, но до этого было еще и несколко сейвов Нойера.
Регистрация: 22.09.2009
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