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УЕФА открыл дело против "Сент-Этьена" после матча против "Манчестер Юнайтед"

Дисциплинарный комитет открыл дело в отношении французского "Сент-Этьена" из-за поведения болельщиков клуба на гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед" (0:3), сообщает официальный сайт УЕФА.

Французские фанаты жгли множество файеров, а также кидали посторонние предметы на поле. Дело будет рассмотрено 23 марта на заседании комиссии по этике
Теги: Сент-Этьен Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:38
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