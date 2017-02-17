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УЕФА открыл дело против "Сент-Этьена" после матча против "Манчестер Юнайтед"
Дисциплинарный комитет открыл дело в отношении французского "Сент-Этьена" из-за поведения болельщиков клуба на гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед" (0:3), сообщает официальный сайт УЕФА.
Французские фанаты жгли множество файеров, а также кидали посторонние предметы на поле. Дело будет рассмотрено 23 марта на заседании комиссии по этике
Французские фанаты жгли множество файеров, а также кидали посторонние предметы на поле. Дело будет рассмотрено 23 марта на заседании комиссии по этике
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