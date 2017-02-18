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Рэп от Зинченко и 11 других историй, которые подарило шоу "Культ тура
В пятницу ведущий программы "Культ тура" Юрий Дудь объявил о том, что программа больше не будет выходить в эфир. Rusfootball.info вспоминает несколько отличных историй из выпусков шоу.
В конце лета полузащитник темнокожий полузащитник "Урала" Чисамба Лунгу признался в любви к бананам и заявил, что никакого расизма в России нет и стоит приехать поиграть хотя бы ради отличной зарплаты.
Царь российского футбола Александр Мостовой один раз появился в Культ тура и очень долго думал, что такое реджиста и треквартиста.
Комментаторы Матч-ТВ проходили сложный тест
А Евгений Савин с трудом осваивал новое амплуа
Александр Зинченко перед отъездом в "Манчестер Сити" записал четкий трек для четких ребят.
Бразильские легионеры из "Уфы" тоже не отставали
Дмитрий Булыкин наконец-то научил молодежь, где и как правильно пить.
Редакторы программы даже отвлекли от скамейки Сергея Чепчугова
Еще и дарили шанс любителям пробиться в большой футбол.
Александр Салугин рассказал о взятках в юношеской сборной России и о других темных делах нашего футбола
Запомнится программа и отличными инсайдами из мирового футбола. Как, например, о Генрихе Мхитаряне
Логично закончить пост монологом Евгения Савина про романтику российского футбола.
Еще миллион других историй осталось в наследство потомкам на ютуб-канале программы.
«Я ЗАНОСИЛ ТРЕНЕРУ ЧАСТЬ ЗАРПЛАТЫ». САМЫЕ ОГНЕННЫЕ ИСТОРИИ САВИНА О РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ
В конце лета полузащитник темнокожий полузащитник "Урала" Чисамба Лунгу признался в любви к бананам и заявил, что никакого расизма в России нет и стоит приехать поиграть хотя бы ради отличной зарплаты.
Царь российского футбола Александр Мостовой один раз появился в Культ тура и очень долго думал, что такое реджиста и треквартиста.
Комментаторы Матч-ТВ проходили сложный тест
А Евгений Савин с трудом осваивал новое амплуа
Александр Зинченко перед отъездом в "Манчестер Сити" записал четкий трек для четких ребят.
Бразильские легионеры из "Уфы" тоже не отставали
Дмитрий Булыкин наконец-то научил молодежь, где и как правильно пить.
Редакторы программы даже отвлекли от скамейки Сергея Чепчугова
Еще и дарили шанс любителям пробиться в большой футбол.
Александр Салугин рассказал о взятках в юношеской сборной России и о других темных делах нашего футбола
Запомнится программа и отличными инсайдами из мирового футбола. Как, например, о Генрихе Мхитаряне
Логично закончить пост монологом Евгения Савина про романтику российского футбола.
Еще миллион других историй осталось в наследство потомкам на ютуб-канале программы.
«Я ЗАНОСИЛ ТРЕНЕРУ ЧАСТЬ ЗАРПЛАТЫ». САМЫЕ ОГНЕННЫЕ ИСТОРИИ САВИНА О РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ
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