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Рэп от Зинченко и 11 других историй, которые подарило шоу "Культ тура

Рэп от Зинченко и 11 других историй, которые подарило шоу "Культ тура В пятницу ведущий программы "Культ тура" Юрий Дудь объявил о том, что программа больше не будет выходить в эфир. Rusfootball.info вспоминает несколько отличных историй из выпусков шоу.











В конце лета полузащитник темнокожий полузащитник "Урала" Чисамба Лунгу признался в любви к бананам и заявил, что никакого расизма в России нет и стоит приехать поиграть хотя бы ради отличной зарплаты.



Царь российского футбола Александр Мостовой один раз появился в Культ тура и очень долго думал, что такое реджиста и треквартиста.



Комментаторы Матч-ТВ проходили сложный тест



А Евгений Савин с трудом осваивал новое амплуа



Александр Зинченко перед отъездом в "Манчестер Сити" записал четкий трек для четких ребят.



Бразильские легионеры из "Уфы" тоже не отставали



Дмитрий Булыкин наконец-то научил молодежь, где и как правильно пить.



Редакторы программы даже отвлекли от скамейки Сергея Чепчугова



Еще и дарили шанс любителям пробиться в большой футбол.



Александр Салугин рассказал о взятках в юношеской сборной России и о других темных делах нашего футбола



Запомнится программа и отличными инсайдами из мирового футбола. Как, например, о Генрихе Мхитаряне



Логично закончить пост монологом Евгения Савина про романтику российского футбола.



Еще миллион других историй осталось в наследство потомкам на ютуб-канале программы.

«Я ЗАНОСИЛ ТРЕНЕРУ ЧАСТЬ ЗАРПЛАТЫ». САМЫЕ ОГНЕННЫЕ ИСТОРИИ САВИНА О РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ
Сегодня, 02:10
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