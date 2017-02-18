Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Александр Прудников принял участие в контрольном матче "Анжи"

Бывший нападающий "Спартака", "Динамо" и "Оренбурга" Александр Прудников принял участие в контрольном матче "Анжи" против туркменского "Шагадама" (2:0), передает пресс-служба махачкалинцев.

Прудников рассматривается дагестанским клубом в качестве потенциального новичка. Ранее, напомним, 27-летний форвард проходил просмотр в "Локомотиве".
Теги: Анжи Прудников
Сегодня, 09:39
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.