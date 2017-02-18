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Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал

Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, были ли у него в клубе недоброжелатели.

"Клуб состоит не только из 11 футболистов и трех тренеров. Я не исключаю, что такие люди в клубе были. Кому-то не нравился Карпин, а нравился Аленичев, кому-то не нравился Аленичев, а нравился условно Якин, кому-то нравится Каррера, а условно Романцев – нет.

Я допускаю, что такие люди были. Но на себе не ощущал негатива со стороны людей", - цитирует Аленичева "Спорт FM".
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 09:59
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(1)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
это не у нас, а - у вас, мания величия

Ну, это Миша ты из скромности сказал, надо понимать, про манию величия, отличительную черту всей вашей организации,- все отмечают скромный воспитанный спартак. Ну, а про доброжелателей тему затронул ваш человек, так что стрелки на Зенит тут переводить как-то не правильно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 10:39) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Сидели на тренерской скамейке "Спартака"-" "Угрюмый"(Аленичев) и "Бесполезный"(Титов). Хорошо нашлись добрые люди,выгнали эти"сливные бачки" из команды.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
В таком склочном клубе, да чтоб не было недоброжелателей, нонсенс.
Бедные люди. worried

Режиссёр это не у нас, а - у вас, мания величия и дутые ничем не подкреплённые амбиции : и это только начало ! Вор карманник , он же капитан, в камеру на всю страну показывает свои нетрадиционные способноси, цыга, каждую игру ноет, как последняя баба, обвиняя всех и вся . Играть никуя не умеете, а всё пи.дите с утра до вечера ...
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:21) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
В таком склочном клубе, да чтоб не было недоброжелателей, нонсенс.
Бедные люди. worried


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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