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09:59
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (4)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (4)
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Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал
Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, были ли у него в клубе недоброжелатели.
"Клуб состоит не только из 11 футболистов и трех тренеров. Я не исключаю, что такие люди в клубе были. Кому-то не нравился Карпин, а нравился Аленичев, кому-то не нравился Аленичев, а нравился условно Якин, кому-то нравится Каррера, а условно Романцев – нет.
Я допускаю, что такие люди были. Но на себе не ощущал негатива со стороны людей", - цитирует Аленичева "Спорт FM".
"Клуб состоит не только из 11 футболистов и трех тренеров. Я не исключаю, что такие люди в клубе были. Кому-то не нравился Карпин, а нравился Аленичев, кому-то не нравился Аленичев, а нравился условно Якин, кому-то нравится Каррера, а условно Романцев – нет.
Я допускаю, что такие люди были. Но на себе не ощущал негатива со стороны людей", - цитирует Аленичева "Спорт FM".
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