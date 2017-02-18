Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Габриэл Торже: для меня важно помочь "Тереку", даже если выхожу на 10–15 минут

Румынский полузащитник "Терека" Габриэл Торже прокомментировал матч с "Удинезе" (2:4) на сборе.

— Было приятно сыграть против бывшего клуба. Это была важная и полезная для нас товарищеская игра. Огорчает, что мы проиграли. Есть еще два спарринг-матча до возобновления сезона.

— Довольны тем, что удалось забить гол?

— Для меня важна игра, важно помочь команде, даже если я выхожу на 10–15 минут. Если удается помочь команде — этому я бываю рад.

— В этом матче дебютировали Оздоев и Дьомбер. Успели прочувствовать игровое взаимодействие с ними?

— Думаю, то, что они теперь играют с нами, означает, что это игроки хорошего уровня. Надеюсь, они внесут свой вклад в достижение нужного нам результата. А игровые связи всегда нужно улучшать не только с новичками, но и со всеми партнерами.

ФК "Терек"
Теги: Терек
Сегодня, 10:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.