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Дмитрий Аленичев: "Спартаку" нужен еще один центральный защитник

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказал свои мысли по поводу зимней трансферной кампании красно-белых.

"Сейчас у команды нападение хорошее. Луиса Адриано купили, есть Зе Луиш, если только они обойдутся без травм. Думаю, у «Спартака» сейчас самая сильная линия – атака. С приходом Самедова полузащита стала сильнее.

В обороне есть некоторые проблемы, что показал контрольный матч с "Рубином". Думаю, в оборону еще один игрок нужен, с учетом частых травм у Ташчи. Центральный защитник не помешал бы", - цитирует Аленичева "СпортFM".
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 10:56
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№3 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 11:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: AnK.
Каррера сам разберётся кто ему нужен. Ты то куда лезешь? Пнули тебя из "Спартака" и поделом.

Вот это по-спартаковски, благородно и благодарно, вчерашние кумиры, ковавшие золотую историю, всегда будут уважаемыми людьми!!! confused

Как игрок да, а как тренер он никудышный.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:25) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AnK.
Каррера сам разберётся кто ему нужен. Ты то куда лезешь? Пнули тебя из "Спартака" и поделом.

Вот это по-спартаковски, благородно и благодарно, вчерашние кумиры, ковавшие золотую историю, всегда будут уважаемыми людьми!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера сам разберётся кто ему нужен. Ты то куда лезешь? Пнули тебя из "Спартака" и поделом.
Регистрация: 1.02.2017
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