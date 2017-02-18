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Защитник "Фрайбурга" Чаглар Сеюнджю привлек внимание "Зенита" и "Манчестер Сити"
Турецкий защитник "Фрайбурга" Чаглар Сеюнджю попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.
За 20-летним футболистом сборной Турции следят "Манчестер Сити", "Рома" и "Зенит". Сумма возможной сделки оценивается в пределах от 9 до 25 миллионов евро, передает "Sportbox" со ссылкой на турецкие СМИ.
Президент турецкого "Алтынорду" Сеют Мехмет Озкан подтвердил, что его клуб получит солидную прибыль в случае перехода Сеюнджю из "Фрайбурга" в другой коллектив.
— Мы гордимся, что наш бывший игрок так успешен. Если трансфер состоится, то мы получим солидные деньги в размере 30% от сделки, — сказал Озкан.
За 20-летним футболистом сборной Турции следят "Манчестер Сити", "Рома" и "Зенит". Сумма возможной сделки оценивается в пределах от 9 до 25 миллионов евро, передает "Sportbox" со ссылкой на турецкие СМИ.
Президент турецкого "Алтынорду" Сеют Мехмет Озкан подтвердил, что его клуб получит солидную прибыль в случае перехода Сеюнджю из "Фрайбурга" в другой коллектив.
— Мы гордимся, что наш бывший игрок так успешен. Если трансфер состоится, то мы получим солидные деньги в размере 30% от сделки, — сказал Озкан.
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