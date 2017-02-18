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"Локомотив" поздравил Майкона с 27-летием

18 февраля исполняется 27 лет нападающему "Локомотива" Маркесу Майкону.

"Мы поздравляем Маркеса с днем рождения! Желаем оставаться таким же добрым и жизнерадостным, ударно провести с "Локомотивом" вторую часть сезона и завоевать свой второй Кубок России", - говорится на официальном сайте железнодорожников.
Теги: Локомотив Майкон
Сегодня, 11:40
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