Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Жозе Моуринью: я не собираюсь сливать Кубок Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед завтрашним матчем 1/8 финала Кубка Англии с "Блэкберн Роверс" сообщил, что рассчитывает на победу.

"Я не буду "сливать" Кубок Англии. Если и проиграем, то только потому, что соперник сыграет лучше. Я уважаю Кубок Англии, к нам относятся со всей серьезностью.

Бывало с "Челси" я проигрывал командам из низших лиг, но я никогда не "сливал" матчи. Мне нравится "Уэмбли", я уважаю этот турнир, и я должен попытаться выиграть его во второй раз", - цитирует Моуринью Sky Sports.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:33
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (0)

Смешно, кто ему позволит сливать трофей. Он понимает что дверь на выход для него открыта.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.