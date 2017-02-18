Жозе Моуринью: я не собираюсь сливать Кубок Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед завтрашним матчем 1/8 финала Кубка Англии с "Блэкберн Роверс" сообщил, что рассчитывает на победу.



"Я не буду "сливать" Кубок Англии. Если и проиграем, то только потому, что соперник сыграет лучше. Я уважаю Кубок Англии, к нам относятся со всей серьезностью.



Бывало с "Челси" я проигрывал командам из низших лиг, но я никогда не "сливал" матчи. Мне нравится "Уэмбли", я уважаю этот турнир, и я должен попытаться выиграть его во второй раз", - цитирует Моуринью Sky Sports.