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Гол Романа Широкова принес победу сборной России на "Кубке Легенд"

В первом матче "Кубка Легенд" сборная России одержала победу над командой Нидерландов. Автором победного мяча стал Роман Широков.

Кубок Легенд

Россия — Нидерланды — 6:5

Голы: Корнаухов (1:0); ван Хойдонк (1:1); Смертин (2:1); Титов (3:1); Карпин (4:1); ван Хойдонк (4:2), Молс (4:3); Деннебом (4:4); Алдонин (5:4); Молс (5:5); Широков (6:5).
Сегодня, 12:57
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7
(2)
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:52) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Широков забил.Не очень давно.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Не надо врать. Гол забил Головской


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 14:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
а состав команд слабо было назвать?
Регистрация: 2.08.2009
№4 Написал: rybak Башкирия (Сегодня, 14:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Головской подправил мяч. Записали гол не на Широкова.


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//vlad.salavat
Регистрация: 9.04.2009
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
легенда широков laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (2)

Широков , разочеровал ,он хотел вернутся в большой футбол ,но смотрится хуже всех кто был на поле. Общественный деятель как его назвали ...подходит, только слово деятель...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 13:10) #
  • +8
  •  (8)

черчесов всех на заметку
Регистрация: 6.02.2017
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