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Источник: Кристиан Бассогог будет получать в "Локомотиве" 1,2 млн евро

Зарплата возможного новичка "Локомотива" Кристиана Бассогога составит примерно 1,2 млн евро, информирует ФАН.

Сообщается, что нападающий датского "Ольборга" хорошо проявил себя на Кубке Африки в составе сборной Камеруна и впечатлил представителей "железнодорожников". Клубы находятся в процессе переговоров, трансфер может быть оформлен в течение недели.
Теги: Локомотив
Сегодня, 12:59
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№7 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:24) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Чистокровных никогда не было

А не чистокровные были то или нет?

Цитата: Blessing
там толерантность процветает во всех смыслах.

Сашка а что ты подразумеваешь под словом толерантность?
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
в зените выступали негры или нет?


Чистокровных никогда не было, они нас избегают, предпочитая московские зверинцы, там толерантность процветает во всех смыслах.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Да, ваши то по приличнее будут, хоть стриженные.

Сашка, скажи а в зените выступали негры или нет?
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Чушь, он уже перешел в китайский Хэнань за 6 млн €.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
КРИСТИАН БАССОГОГ
хорошо выглядит в 21 год


Да, ваши то по приличнее будут, хоть стриженные.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 13:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
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хорошо выглядит в 21 год

этот папа Думбии smile
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: vlees (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
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хорошо выглядит в 21 год
Регистрация: 12.01.2017
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