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В Италии готовы ввести систему видеоповторов с сентября 2017 года

Итальянская федерация футбола намерена ввести систему видеоповторов в Серии А в сентябре этого года.

"Как только Международная федерация футбола решит, что экспериментальная фаза завершена, мы готовы внедрить систему хоть с сентября", - сообщил генеральный директор организации Мишель Юва.

Ранее в СМИ сообщалось, что систему видеоповторов могут ввести в МЛС и Бундеслиге.

Газета.ru
Сегодня, 13:32
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