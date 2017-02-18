В Италии готовы ввести систему видеоповторов с сентября 2017 года

Итальянская федерация футбола намерена ввести систему видеоповторов в Серии А в сентябре этого года."Как только Международная федерация футбола решит, что экспериментальная фаза завершена, мы готовы внедрить систему хоть с сентября", - сообщил генеральный директор организации Мишель Юва.Ранее в СМИ сообщалось, что систему видеоповторов могут ввести в МЛС и Бундеслиге.