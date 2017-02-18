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"Терек" назначил двух новых вице-президентов клуба

"Терек" сообщил на официальном сайте о кадровых изменениях в руководстве клуба.

На должности вице-президентов клуба назначены Ибрагим Закриев, первый заместитель председателя правительства Чеченской республики и Иса Ибрагимов, министр Чеченской республики по делам молодежи.

Аналогичные должности в клубе оставили Апты Алаудинов, заместитель министра внутренних дел по Чеченской республике, и Хайдар Алханов, переведенный на руководящую должность генерального директора академии футбола "Рамзан".
Теги: Терек
Сегодня, 13:54
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