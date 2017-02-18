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Роман Широков: два из трех наших клуба в Лиги Европы должны пройти дальше

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков прокомментировал выступление российских клубов в плей-офф Лиги Европы.

"Смотрел первый матч "Ростова", ростовчане великолепно играли. А "Зенит" не смотрел. Но, вообще, петербуржцы всегда достаточно натужно играют с бельгийцами на выезде. Несмотря на то, что "Зенит" проиграл, все-таки задел у российских клубов в еврокубках есть. "Краснодар" выиграл, "Ростов". Два из трех клубов точно должны пройти.

Трудно сказать, почему клубы так тяжело начинают играть после зимнего перерыва. У всех разные причины. Тем более на выезде всегда тяжелее играть.

Как объяснить такую масштабную трансферная кампанию "Зенита"? Для усиления. Они же собираются играть на двух фронтах, до победного конца", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков
Сегодня, 14:25
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(2)
№6 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Рома-футболист и Рома-чиновник, как говорят в Одессе, - две большие разницы. Скукота...

Да он и футболист был скукота по меркам Европы,если честно,но с острым языком.
Регистрация: 9.08.2015
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рома-футболист и Рома-чиновник, как говорят в Одессе, - две большие разницы. Скукота...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: vlees (Сегодня, 14:49) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи нашим великим клубам Ростову и Краснодару,ну и конечно же желаем забить парочку голов карлику из чемпионата Таиланда в ворота питерского зла.
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Польза всем.

Да европейцы говорят, что они северный поток заказывали у Газпрома... А им суют дурнопахнущий северный подтек.


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Гудбай, синит, гудбай smile

Зачем гудбай?Пусть играет вплоть до 1/2 финала.Польза всем.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:35) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гудбай, синит, гудбай smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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