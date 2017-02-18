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Роман Широков: два из трех наших клуба в Лиги Европы должны пройти дальше
Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков прокомментировал выступление российских клубов в плей-офф Лиги Европы.
"Смотрел первый матч "Ростова", ростовчане великолепно играли. А "Зенит" не смотрел. Но, вообще, петербуржцы всегда достаточно натужно играют с бельгийцами на выезде. Несмотря на то, что "Зенит" проиграл, все-таки задел у российских клубов в еврокубках есть. "Краснодар" выиграл, "Ростов". Два из трех клубов точно должны пройти.
Трудно сказать, почему клубы так тяжело начинают играть после зимнего перерыва. У всех разные причины. Тем более на выезде всегда тяжелее играть.
Как объяснить такую масштабную трансферная кампанию "Зенита"? Для усиления. Они же собираются играть на двух фронтах, до победного конца", - цитирует Широкова "Чемпионат".
"Смотрел первый матч "Ростова", ростовчане великолепно играли. А "Зенит" не смотрел. Но, вообще, петербуржцы всегда достаточно натужно играют с бельгийцами на выезде. Несмотря на то, что "Зенит" проиграл, все-таки задел у российских клубов в еврокубках есть. "Краснодар" выиграл, "Ростов". Два из трех клубов точно должны пройти.
Трудно сказать, почему клубы так тяжело начинают играть после зимнего перерыва. У всех разные причины. Тем более на выезде всегда тяжелее играть.
Как объяснить такую масштабную трансферная кампанию "Зенита"? Для усиления. Они же собираются играть на двух фронтах, до победного конца", - цитирует Широкова "Чемпионат".
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