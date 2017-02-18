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Дани Алвес: если кто способен отыграться после 0:4, то это "Барселона"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес заявил, что верит в успех "Барселоны" в противостоянии с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Париже закончился разгромом каталонцев - 0:4.

"Понятно, что сложно будет играть после разгрома. "ПСЖ" - высококлассная команда, но в футболе порой случаются невероятные вещи.

Если кто-то и сможет совершить возвращение после 0:4, то это только игроки "Барселоны", - цитирует Алвеса Sport.es.
Теги: Алвес Барселона
Сегодня, 14:29
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№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нет.Нет Хави и прежнего Иньесты.Современная Барса хороша нападением,когда его не отрезают от полузащиты.Эту Барсу оставить без мяча-запросто.Это вам не прежняя "тики-така" С великими ИГРОКАМИ в центре поля.


«Тики-така» (исп. tiqui-taca) — название одного из стилей игры в футболe, который представляет собой сочетание короткого паса и непрерывного движения с мячом, направленное на сохранение контроля над мячом. Техника основана на единстве команды и полном понимании геометрии пространства на футбольном поле.
Тики-така была успешно применена сборной Испании на чемпионатах Европы 2008 и 2012, чемпионате мира 2010, а также «Барселоной» (составляющей костяк сборной) с сезона 2008/09 до 2013 года.
Регистрация: 9.08.2015
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