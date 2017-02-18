Дани Алвес: если кто способен отыграться после 0:4, то это "Барселона"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес заявил, что верит в успех "Барселоны" в противостоянии с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Париже закончился разгромом каталонцев - 0:4.



"Понятно, что сложно будет играть после разгрома. "ПСЖ" - высококлассная команда, но в футболе порой случаются невероятные вещи.



Если кто-то и сможет совершить возвращение после 0:4, то это только игроки "Барселоны", - цитирует Алвеса Sport.es.