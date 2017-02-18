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Роман Широков: мне теперь с КФК надо начинать, к 40 годам дойду тогда до премьер-лиги

Бывший игрок "Зенита" Роман Широков выступающий в составе сборной России на "Кубке Легенд", заявил, что навряд ли состоится его возвращение в футбол.

— После этого матча не появилось желания возобновить карьеру?

— Да пока и никто не приглашал вроде. Посмотрим, но я не думаю, что будет какой то достойный вариант. Пример Филимонова? С КФК надо начинать, это я к 40 дойду тогда до премьер-лиги. Сейчас я занимаюсь профсоюзом, чтобы его поднять, надо очень много времени — даже не год.

— Что уже удалось сделать?

— Скоро презентуем одну программу. Когда все будет окончательно согласовано, тогда и расскажем. C FIFPro контакт налажен, у них есть понимание вещей. Там тоже такая машина не очень поворотливая. Надо ждать сентября—октября, когда у них следующая конференция будет.

Матч ТВ
Теги: Широков
Сегодня, 14:55
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