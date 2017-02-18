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"Факел" - "Спартак-2": стартовые составы

Стал известен стартовый состав "Факела" и "Спартака-2" на матч третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ.

"Факел": Кобзев, Дранников, Багаев, Тихий, Шахов, Осипенко, Трошечкин, Свежов, Каюмов, Арустамян, Саталкин.

"Спартак-2": Филиппов, Лихачёв, Сокол, Щербаков, Шанбиев, Бакаев, Пантелеев, Савичев, Самсонов, Мелкадзе, Федчук.
Сегодня, 16:43
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