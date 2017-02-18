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Виктор Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси

Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.

"Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена", - цитирует Скрипника "Пресболл"
Теги: Скрипник Сборная Белоруссии
Сегодня, 17:02
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