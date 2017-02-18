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09:59
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Виктор Скрипник отказался возглавить сборную Беларуси
Виктор Скрипник, входивший в число кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщил, что больше не претендует на вакантное место.
"Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена", - цитирует Скрипника "Пресболл"
"Я не буду тренером сборной Беларуси. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена", - цитирует Скрипника "Пресболл"
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