"Атлетико" обыграл "Спортинг" благодаря хет-трику Гамейро

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Спортинг" в Хихоне потерпел поражение от "Атлетико".



Чемпионат Испании



23 тур



"Спортинг" Хихон - "Атлетико" М 1:4



Гол: Альварес, 49 - Феррейра-Карраско, 46, Гамейро, 80, 81, 85



"Спортинг": Куэльяр, Кастельяно, Канелья, Мере, Аморебьета, Дуглас, Весга, Альварес, Гомес (Родригес, 84), Траоре (Кастро, 75), Бурги (Чоп, 84)



"Атлетико" М: Мойя, Врсалько, Луис, Савич, Эрнандес, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Тейе, 68), Корреа (Сауль, 62), Торрес (Гамейро, 62), Гризманн



Предупреждения: Весга, 57, Тейе, 72