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09:59
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
"Атлетико" обыграл "Спортинг" благодаря хет-трику Гамейро
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Спортинг" в Хихоне потерпел поражение от "Атлетико".
Чемпионат Испании
23 тур
"Спортинг" Хихон - "Атлетико" М 1:4
Гол: Альварес, 49 - Феррейра-Карраско, 46, Гамейро, 80, 81, 85
"Спортинг": Куэльяр, Кастельяно, Канелья, Мере, Аморебьета, Дуглас, Весга, Альварес, Гомес (Родригес, 84), Траоре (Кастро, 75), Бурги (Чоп, 84)
"Атлетико" М: Мойя, Врсалько, Луис, Савич, Эрнандес, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Тейе, 68), Корреа (Сауль, 62), Торрес (Гамейро, 62), Гризманн
Предупреждения: Весга, 57, Тейе, 72
Чемпионат Испании
23 тур
"Спортинг" Хихон - "Атлетико" М 1:4
Гол: Альварес, 49 - Феррейра-Карраско, 46, Гамейро, 80, 81, 85
"Спортинг": Куэльяр, Кастельяно, Канелья, Мере, Аморебьета, Дуглас, Весга, Альварес, Гомес (Родригес, 84), Траоре (Кастро, 75), Бурги (Чоп, 84)
"Атлетико" М: Мойя, Врсалько, Луис, Савич, Эрнандес, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Тейе, 68), Корреа (Сауль, 62), Торрес (Гамейро, 62), Гризманн
Предупреждения: Весга, 57, Тейе, 72
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