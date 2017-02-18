Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Атлетико" обыграл "Спортинг" благодаря хет-трику Гамейро

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Спортинг" в Хихоне потерпел поражение от "Атлетико".

Чемпионат Испании

23 тур

"Спортинг" Хихон - "Атлетико" М 1:4

Гол: Альварес, 49 - Феррейра-Карраско, 46, Гамейро, 80, 81, 85

"Спортинг": Куэльяр, Кастельяно, Канелья, Мере, Аморебьета, Дуглас, Весга, Альварес, Гомес (Родригес, 84), Траоре (Кастро, 75), Бурги (Чоп, 84)

"Атлетико" М: Мойя, Врсалько, Луис, Савич, Эрнандес, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Тейе, 68), Корреа (Сауль, 62), Торрес (Гамейро, 62), Гризманн

Предупреждения: Весга, 57, Тейе, 72
Теги: Спортинг Хихон Атлетико
Сегодня, 17:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.