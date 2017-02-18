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09:59
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Криштиану Роналду в 2017 году заработает на рекламе в соцсетях 800 млн фунтов
Форвард "Реала" Криштиану Роналду за 2016 год заработал более 422 миллионов фунтов стерлингов, рекламируя компанию Nike на своих страницах в социальных сетях, информирует Hookit.
Нападающий сборной Португалии упоминал о немецкой компании в своих сообщениях в минувшем году 1703 раза. Отмечается, что в этом году 31-летний форвард заработает на сообщениях в соцсетях почти в два раза больше - 800 миллионов фунтов.
Нападающий сборной Португалии упоминал о немецкой компании в своих сообщениях в минувшем году 1703 раза. Отмечается, что в этом году 31-летний форвард заработает на сообщениях в соцсетях почти в два раза больше - 800 миллионов фунтов.
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