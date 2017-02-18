Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Криштиану Роналду в 2017 году заработает на рекламе в соцсетях 800 млн фунтов

Форвард "Реала" Криштиану Роналду за 2016 год заработал более 422 миллионов фунтов стерлингов, рекламируя компанию Nike на своих страницах в социальных сетях, информирует Hookit.

Нападающий сборной Португалии упоминал о немецкой компании в своих сообщениях в минувшем году 1703 раза. Отмечается, что в этом году 31-летний форвард заработает на сообщениях в соцсетях почти в два раза больше - 800 миллионов фунтов.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 17:33
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Что то цифры нереальные. Он что пол миллиарда заработал?
Регистрация: 10.09.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.