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"Бернли" на своем поле уступил "Линкольн Сити"

"Бернли" в матче 1/8 финала Кубка Англии проиграл "Линкольн Сити".

Кубок Англии

1/8 финала

"Бёрнли" - "Линкольн Сити" 0:1

Голы: Раджетт, 89

"Бёрнли": Хитон, Тарковски, Флэнаган, Кин, Дариква, Бартон, Эрфилд, Вествуд, Гудмундссон (Бойд, 20), Грэй, Воукс (Барнс, 73)

"Линкольн Сити": Фарман, Уотерфолл, Раджетт, Хабергхэм, Вуд, Хоукридж (Ward, 81), Пауэр, Вудъярд, Арнольд, Малдун (Southwell, 64), Рид (МакКомб, 90+1)

Предупреждения: Пауэр, 17, Бартон, 70, Вуд, 71, Барнс, 90+1
Теги: Бернли
Сегодня, 17:34
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