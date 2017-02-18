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09:59
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
"Бернли" на своем поле уступил "Линкольн Сити"
"Бернли" в матче 1/8 финала Кубка Англии проиграл "Линкольн Сити".
Кубок Англии
1/8 финала
"Бёрнли" - "Линкольн Сити" 0:1
Голы: Раджетт, 89
"Бёрнли": Хитон, Тарковски, Флэнаган, Кин, Дариква, Бартон, Эрфилд, Вествуд, Гудмундссон (Бойд, 20), Грэй, Воукс (Барнс, 73)
"Линкольн Сити": Фарман, Уотерфолл, Раджетт, Хабергхэм, Вуд, Хоукридж (Ward, 81), Пауэр, Вудъярд, Арнольд, Малдун (Southwell, 64), Рид (МакКомб, 90+1)
Предупреждения: Пауэр, 17, Бартон, 70, Вуд, 71, Барнс, 90+1
Кубок Англии
1/8 финала
"Бёрнли" - "Линкольн Сити" 0:1
Голы: Раджетт, 89
"Бёрнли": Хитон, Тарковски, Флэнаган, Кин, Дариква, Бартон, Эрфилд, Вествуд, Гудмундссон (Бойд, 20), Грэй, Воукс (Барнс, 73)
"Линкольн Сити": Фарман, Уотерфолл, Раджетт, Хабергхэм, Вуд, Хоукридж (Ward, 81), Пауэр, Вудъярд, Арнольд, Малдун (Southwell, 64), Рид (МакКомб, 90+1)
Предупреждения: Пауэр, 17, Бартон, 70, Вуд, 71, Барнс, 90+1
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