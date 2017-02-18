Смородская в Балтике? И другие новости, которые произошли в ФНЛ за последние недели.

Команды ФНЛ на сборах продолжают радовать общественность. В "Балтике" неожиданно появились деньги, Владислав Радимов воюет с организаторами Кубка ФНЛ, а руководство "Луча" прячется от денег пермского "Амкара".про все самое интересное, что произошло в первой лиге за последние недели.В Калининграде неожиданно вспомнили, что через год город будет принимать чемпионат мира по футболу. А команда безнадежно болтается на дне таблицы первого дивизиона. Шансов спастись крайне мало. В итоге мундиаль будет принимать город, в котором играет клуб второго дивизиона. В конце декабря перед футболистами были погашены все задолженности. Прежнее руководство было уволено. Клубом заинтересовались московские инвесторы.В феврале команду принял экс-тренер «Локомотива» Игорь Черевченко. По слухам, к нему в придачу прилагается Кирилл Котов в роли спортивного директора и Ольга Смородская в качестве президента. Первый уже в команде, а вот Смородская пока под вопросом. Гендиректором стал некий Тимур Лепсая. «Балтика» усилилась сразу несколькими мощными кадрами. В команду пожаловал опорник Александр Шешуков, крепкие защитники Никита Тимошин из «Факела» и Александр Концедалов из «Крыльев», клиент агента Селюка Абдулла Джафар, голкиперы Роман Герус и Евгений Фролов, а также Илья Кухарчук и Станислав Причиненко. Зная специфику ФНЛ, зимнее усиление не всегда работает. В прошлом году армавирское «Торпедо» хватило всего на пару побед на старте весны, но затем спад не позволил выбраться из зоны вылета.Сейчас в самом разгаре розыгрыш Кубка ФНЛ на Кипре. Данный турнир прошел бы незамеченным, как для местных болельщиков (чего стоят только планы пустых трибун), так и для российских фанатов. Если бы вчера главный тренер дубля «Зенита» не бокойтировал матч с «Енисеем». После того, как защитнику питерцев Мильдзихову нанесли травму, Радимов увел команду с поля. Посовещавшись с игроками, через час игра была возобновлена. «Зенит-2» проиграл матч 1:3, а в послематчевых интервью наставник прошелся катком по организации турнира. Были задеты плохие раздевалки, отвратительные поля и плохое освещение. Тренеру питерцев уже возразил президент «Урала» Григорий Иванов, который сказал, что турнир просто великолепный, а если не нравится, то не приезжайте.«Спартак-Нальчик» подписал контракт с футболистом из академии Найк. Счастливчиком стал Максим Бойчук. Он провел длительную подготовку в Англии вместе с 37 лучшими игроками, который прошли отбор, а в конце сыграл против академии ПСЖ. Сейчас же Максиму предстоит покорять ФНЛ. Таким образом, это будет первый человек из подобной академии в российском футболе.Если Самуэлю Это`О можно пиариться на фоне команды ФНЛ. Речь о хабаровском СКА. То почему нельзя это делать Роману ШироковуПорадовал общественность в начале февраля председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стражаловский. Сначала он заявил, что клубу не грозит банкротство, а потом поделился новаторской идеей некоторых динамовских лиц с открытием стадиона. Оказывается, обсуждался в колуарах вариант с открытием новой арены всего на один матч, а затем арену снова закроют и будут достраивать. Уровень бреда зашкаливает. Что касается трансферов, то «Динамо» пополнил Виталий Дьяков, который наконец-то приземлился в ФНЛ, около которой так долго бродил. Ясности по Кириллу Панченко по-прежнему нет никакой.Курьезная ситуация сложилась во Владивостоке. Недавно клуб отправил на просмотр в «Амкар» Алексея Грицаенко. Игрок его прошел, «Амкар» был готов заплатить деньги за защитника. Пермяки выслали письмо в клуб Алексея с предложением, но спустя две недели ответа так и не последовало. Пресс-атташе «Луча» прокомментировал ситуацию, сказав, что исполнительный директор сейчас отстранен, а его заместитель болеет, поэтому предложение не было рассмотрено.Цирк во Владивостоке только набирает обороты. Руководство продолжает не выплачивать зарплату футболистам. Игроки на первом сборе решили бойкотировать второй сбор. Они собираются полететь на него, но тренироваться не будут. На данный момент игрокам должны зарплату за четыре месяца. Странно только, почему футболисты не предпочитают проводить бойкот дома. На первом сборе тоже было много смешного. Например, клуб не оплатил гостиницу и команду пришлось выселять. Видимо, на Дальнем Востоке очень любят приключения, раз собрались еще раз полететь в Турцию.