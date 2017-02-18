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Алан Ширер: вы были блестящими, "Линкольн Сити"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу "Линкольн Сити" в четвертьфинале Кубка Англии над "Бернли" (1:0).

"Вы были блестящими, "Линкольн Сити". Настоящий профессионализм и отличное отношение к делу. Команда заслужила победу", - написал Ширер в твиттере.
Теги: Ширер Бернли
Сегодня, 17:44
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