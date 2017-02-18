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Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Дмитрий Аленичев: наверное, в "Спартаке" были те, кому я не нравился, но негатива не ощущал (6)
Кевин Гамейро: голы посвящаю своей бабушке, которая скончалась на этой неделе
Нападающий мадридского "Атлетико" Кевин Гамейро после победы над "Спортингом", в котором он оформил хет-трик, посвятил голы своей бабушке.
"Я очень рад, что команда победила. Я голы посвящаю своей бабушке, которая скончалась на этой неделе. Я много об этом думал. Все голы предназначены ей. Мы упорно работаем, чтобы выдерживать темп на протяжении всех 90 минут", - цитирует Гамейро AS.
"Я очень рад, что команда победила. Я голы посвящаю своей бабушке, которая скончалась на этой неделе. Я много об этом думал. Все голы предназначены ей. Мы упорно работаем, чтобы выдерживать темп на протяжении всех 90 минут", - цитирует Гамейро AS.
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