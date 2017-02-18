Роландо Маран: без Игуаина "Наполи" стал непредсказуемым

Главный тренер "Кьево" Роландо Маран считает "Наполи" непредсказуемой командой без нападающего Гонсало Игуаина, который перешел в туринский "Ювентус".



"Без Игуаина "Наполи" становится непредсказуемым. У них атакующее трио. Они имеют больше разнообразия в линии нападения. "Наполи" здорово меняет тактическую схему во время игры. Они могут создать проблемы любой команде", - цитирует Марана Football Italia.