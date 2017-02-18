Луиз Адриано: не жалею, что мой трансфер в Китай не состоялся

Форвард "Спартака" Луиз Адриано рассказал, что не жалеет о несостоявшемся переходе в китайский клуб.



"Я полтора года толком не играл. Тяжело оставаться без практики. Если бы остался в "Милане", то потерял бы уверенность, свою игру и, конечно, время. Карьера же очень коротка, время летит быстро. Я не мог оставаться без игры, выходить лишь на 5, 10, 15 минут или в Кубке Италии.



Китай? Я не жалею о срыве моего трансфера. Поступило одно предложение, а когда я прилетел в Китай, оно оказалось совсем другим. Поэтому я не жалею, что остался в "Милане" тогда", - цитирует бразильца Globo Esporte.