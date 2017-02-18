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Луиз Адриано: не жалею, что мой трансфер в Китай не состоялся

Форвард "Спартака" Луиз Адриано рассказал, что не жалеет о несостоявшемся переходе в китайский клуб.

"Я полтора года толком не играл. Тяжело оставаться без практики. Если бы остался в "Милане", то потерял бы уверенность, свою игру и, конечно, время. Карьера же очень коротка, время летит быстро. Я не мог оставаться без игры, выходить лишь на 5, 10, 15 минут или в Кубке Италии.

Китай? Я не жалею о срыве моего трансфера. Поступило одно предложение, а когда я прилетел в Китай, оно оказалось совсем другим. Поэтому я не жалею, что остался в "Милане" тогда", - цитирует бразильца Globo Esporte.
Теги: Адриано Спартак Милан
Сегодня, 20:13
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7
(1)
№7 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 21:02) #
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online

Цитата: -Ritter-
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это все от твоего бессилия ты просто импотент давай лечись осел хренов
Регистрация: 6.02.2017
№6 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 20:57) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spiri
Надо соответствовать!!

Бедный Витсель...Он не соответствовал Зениту. Если б не Китай-пропал бы человек...А Халк! Вот была бы потеря...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
СМ-это не какой-то Китай!!
Надо соответствовать!! anguished


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 20:39) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Сашка, му.день! Это ветка с вью Адриано. Соберись.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№3 Написал: vlees (Сегодня, 20:29) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Видео изнасилования спартака армейцами сегодня в шайбе[/b]

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[b]Видео удушения на ринге армейцем поросёнка из "Гладиаторс"

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самое главное изнасилование было осенью,на остальное всем пох кроме тебя,Бгг
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
так все впереди...вот пригласят ли только??? wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 20:22) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Видео изнасилования спартака армейцами сегодня в шайбе[/b]

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[b]Видео удушения на ринге армейцем поросёнка из "Гладиаторс"

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Регистрация: 22.01.2017
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