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"Шапекоэнсе" объявил о возвращении Аподи

Бывший защитник "Кубани" Аподи вернулся в "Шапекоэнсе", сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Подробности контракта не разглашаются. Ранее он выступал за "Шапекоэнсе" с января 2015 года по январь 2016-го, после чего отправился в Россию.

29 ноября случилась авиакатастрофа, в которой погибла большая часть игроков "Шапекоэнсе".
Теги: Шапекоэнсе Трансферы
Сегодня, 20:15
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