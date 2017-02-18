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"Шапекоэнсе" объявил о возвращении Аподи
Бывший защитник "Кубани" Аподи вернулся в "Шапекоэнсе", сообщает официальный сайт бразильского клуба.
Подробности контракта не разглашаются. Ранее он выступал за "Шапекоэнсе" с января 2015 года по январь 2016-го, после чего отправился в Россию.
29 ноября случилась авиакатастрофа, в которой погибла большая часть игроков "Шапекоэнсе".
Подробности контракта не разглашаются. Ранее он выступал за "Шапекоэнсе" с января 2015 года по январь 2016-го, после чего отправился в Россию.
29 ноября случилась авиакатастрофа, в которой погибла большая часть игроков "Шапекоэнсе".
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