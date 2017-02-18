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"Локомотив" благодаря голу Миранчука одержал победу над китайским клубом

"Локомотив" провёл второй за сегодняшний день товарищеский матч.

Товарищеский матч

"Локомотив" (Россия) - "Хэбэй Чайна Фортун" (Китай) -1:0

Гол: Миранчук, 24 (1:0).

Нереализованный пенальти: Алоизио, 27 (вратарь).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Денисов В., Денисов И., Коломейцев, Фернандеш, Миранчук Ал., Майкон (Шкулетич, 78)
Теги: Локомотив
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