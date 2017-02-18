"Локомотив" благодаря голу Миранчука одержал победу над китайским клубом

"Локомотив" провёл второй за сегодняшний день товарищеский матч.



Товарищеский матч



"Локомотив" (Россия) - "Хэбэй Чайна Фортун" (Китай) -1:0



Гол: Миранчук, 24 (1:0).



Нереализованный пенальти: Алоизио, 27 (вратарь).



"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Денисов В., Денисов И., Коломейцев, Фернандеш, Миранчук Ал., Майкон (Шкулетич, 78)