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"Марсель" взял верх над "Ренном"

"Марсель" одержал победу над "Ренном" в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

26 тур

"Марсель" - "Ренн" 2:0

Голы: Н'Джие, 59, Товен, 64

"Марсель": Пеле, Эвра (Дория, 75), Сертич, Роланду, Ангисса, Ванкёр, Лопес (Кабелла, 79), Сансон, Товен (Сарр, 86), Пайет, Н'Джие

"Ренн": Костиль, Данзе, Мендеш, Ньяньон, Бааль, Шантом (Эну, 15), Амальфитано (Дьякаби, 21), Прчич, Андре, Мубеле (Саид, 69), Сио

Предупреждения: Ванкёр, 61
Теги: Марсель Ренн
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