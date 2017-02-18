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Луис Фабиано перешёл в "Васко да Гама"
Нападающий китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Луис Фабиано перебрался на родину.
Футболист теперь будет выступать за "Васко да Гама", передаёт официальный сайт команды. Соглашение между нападающим и клубом рассчитано на один сезон.
Футболист теперь будет выступать за "Васко да Гама", передаёт официальный сайт команды. Соглашение между нападающим и клубом рассчитано на один сезон.
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