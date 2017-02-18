Нападающий "Линкольн Сити": команда сделала невероятное

Нападающий "Линкольн Сити" Мэтт Рид отдал должное команде после победы в 1/8 финала Кубка Англии над "Бернли" (1:0).



"Это невероятно! Когда мы начинали выступление на турнире в октябре, для меня было бы сном попадание в четвертьфинал. Мы должны наслаждаться каждой минутой. Команда сделала невероятное", - цитирует Рида ВВС.