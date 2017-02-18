Томас Тухель: мы реализовали не все свои голевые моменты

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель заявил, что его команда хорошо сыграла в обороне в матче против "Вольфсбурга" (3:0) в 21-м туре Бундеслиги.



"Нам удалось сосредоточиться и победить соперника. У нас было много голевых моментов, но мы не смогли их все реализовать. Отмечу, что сегодня игра в обороне была организованной", - цитирует Тухеля Kicker.