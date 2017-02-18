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"Челси" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии "Челси" переиграл в гостях "Вулверхэмптон".
Кубок Англии
1/8 финала
"Вулверхэмптон" - "Челси" 0:2
Голы: Педро, 68, Коста, 90
"Вулверхэмптон": Икеме - Хоз, Батт, Доэрти - Элдер Кошта, Коуди, Прайс, Сэвилл, (Саисс, 87), Эдвардс - Вайманн, (Уилсон, 78), Бедварссон, (Ронан, 87).
"Челси": Бегович - Зума, Терри, Аке, Чалоба - Фабрегас, Мозес, Виллиан, (Канте, 85), Педро, (Аспиликуэта, 77), Азар - Диего Коста.
Предупреждения: Сэвилл, 28, Вайманн, 40, Педро, 49, Батт, 76
Кубок Англии
1/8 финала
"Вулверхэмптон" - "Челси" 0:2
Голы: Педро, 68, Коста, 90
"Вулверхэмптон": Икеме - Хоз, Батт, Доэрти - Элдер Кошта, Коуди, Прайс, Сэвилл, (Саисс, 87), Эдвардс - Вайманн, (Уилсон, 78), Бедварссон, (Ронан, 87).
"Челси": Бегович - Зума, Терри, Аке, Чалоба - Фабрегас, Мозес, Виллиан, (Канте, 85), Педро, (Аспиликуэта, 77), Азар - Диего Коста.
Предупреждения: Сэвилл, 28, Вайманн, 40, Педро, 49, Батт, 76
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