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Хосеп Гвардиола: мы провели матч против одной из лучших команд Чемпионшип
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий матчу, в котором его команда сыграла вничью с "Хаддерсфилдом" (0:0) в 1/8 финала Кубка Англии.
"Мы провели матч против одной из лучших команд Чемпионшипа. Поэтому результат нас не разочаровал. Соперник проявил себя очень хорошо, я поздравляю их с ничьей. Я люблю свою работу. Нас ждет переигровка, раз есть такие правила. Мы вернемся из Абу-Даби и будет играть", - приводит его слова ВВС.
"Мы провели матч против одной из лучших команд Чемпионшипа. Поэтому результат нас не разочаровал. Соперник проявил себя очень хорошо, я поздравляю их с ничьей. Я люблю свою работу. Нас ждет переигровка, раз есть такие правила. Мы вернемся из Абу-Даби и будет играть", - приводит его слова ВВС.
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