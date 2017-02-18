Хосеп Гвардиола: мы провели матч против одной из лучших команд Чемпионшип

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий матчу, в котором его команда сыграла вничью с "Хаддерсфилдом" (0:0) в 1/8 финала Кубка Англии.



"Мы провели матч против одной из лучших команд Чемпионшипа. Поэтому результат нас не разочаровал. Соперник проявил себя очень хорошо, я поздравляю их с ничьей. Я люблю свою работу. Нас ждет переигровка, раз есть такие правила. Мы вернемся из Абу-Даби и будет играть", - приводит его слова ВВС.