Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что "горожане" будут до последнего тура чемпионата Англии бороться за чемпионство.



"8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси". Будет сложно их догнать, но в Англии всё возможно. Текущий сезон АПЛ для нас похож на американские горки. Мы начали сезон очень хорошо, а потом последовал резкий спад. В последних встречах мы снова набрали форму, хотя иногда показывали не лучший футбол", - цитирует игрока Eurosport.