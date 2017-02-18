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Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что "горожане" будут до последнего тура чемпионата Англии бороться за чемпионство.
"8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси". Будет сложно их догнать, но в Англии всё возможно. Текущий сезон АПЛ для нас похож на американские горки. Мы начали сезон очень хорошо, а потом последовал резкий спад. В последних встречах мы снова набрали форму, хотя иногда показывали не лучший футбол", - цитирует игрока Eurosport.
"8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси". Будет сложно их догнать, но в Англии всё возможно. Текущий сезон АПЛ для нас похож на американские горки. Мы начали сезон очень хорошо, а потом последовал резкий спад. В последних встречах мы снова набрали форму, хотя иногда показывали не лучший футбол", - цитирует игрока Eurosport.
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