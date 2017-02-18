Массимилиано Аллегри: не считаю "Ювентус" фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что не считает туринский клуб фаворитом Лиги чемпионов.



"Я бы не стал говорить, что после поражения "Барселоны" мы стали фаворитами Лиги чемпионов. Для начала нам ещё нужно провести матч с "Порту". Это та команда, которая выбила из квалификации "Рому". У них огромный опыт игры в Лиге чемпионов, поэтому это будет непростой матч", - цитирует Аллегри Football Italia.