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"Ницца" переиграла "Лорьян", Балотелли получил красную карточку
"Ницца" на выезде добилась победы над "Лорьяном" в матче 26-го тура первенства Франции. В середине второго тайма нападающий гостей Марио Балотелли получил прямую красную карточку, но его команда удержала победу.
Чемпионат Франции. 26 тур
"Лорьян" - "Ницца" - 0:1
Голы: Сиприен, 15
"Лорьян": Леком, Гофф, Беллюгу (Жанно, 71), Туре, Пебернес, Мвуэмба, Кабо (Вакасо, 88), Марво, Коффи, Муканджо (Филиппото, 78), Уорис
"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Байсс, Бонфим, Сиприен, Сери, Оббади (Маршан, 77), Эйссерик (Донис, 81), Беланда, Балотелли
Предупреждения: Марво, 29, Оббади, 43, Беллюгу, 53, Кардинал, 79
Удаления: Балотелли, 68
Чемпионат Франции. 26 тур
"Лорьян" - "Ницца" - 0:1
Голы: Сиприен, 15
"Лорьян": Леком, Гофф, Беллюгу (Жанно, 71), Туре, Пебернес, Мвуэмба, Кабо (Вакасо, 88), Марво, Коффи, Муканджо (Филиппото, 78), Уорис
"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Байсс, Бонфим, Сиприен, Сери, Оббади (Маршан, 77), Эйссерик (Донис, 81), Беланда, Балотелли
Предупреждения: Марво, 29, Оббади, 43, Беллюгу, 53, Кардинал, 79
Удаления: Балотелли, 68
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