"Ницца" переиграла "Лорьян", Балотелли получил красную карточку

"Ницца" на выезде добилась победы над "Лорьяном" в матче 26-го тура первенства Франции. В середине второго тайма нападающий гостей Марио Балотелли получил прямую красную карточку, но его команда удержала победу.



Чемпионат Франции. 26 тур



"Лорьян" - "Ницца" - 0:1



Голы: Сиприен, 15



"Лорьян": Леком, Гофф, Беллюгу (Жанно, 71), Туре, Пебернес, Мвуэмба, Кабо (Вакасо, 88), Марво, Коффи, Муканджо (Филиппото, 78), Уорис



"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Байсс, Бонфим, Сиприен, Сери, Оббади (Маршан, 77), Эйссерик (Донис, 81), Беланда, Балотелли



Предупреждения: Марво, 29, Оббади, 43, Беллюгу, 53, Кардинал, 79



Удаления: Балотелли, 68