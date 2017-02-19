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"Севилья" одержала победу над "Эйбаром"
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Севилья" дома уверенно переиграла "Эйбар".
Чемпионат Испании. 23 тур
"Севилья" - "Эйбар" - 2:0
Голы: Сарабия, 30, Витоло, 90+1
"Севилья": Рико, Меркадо (Мариано, 46), Эскудеро, Лангле, Рами, Н'Зонзи, Насри (Краневиттер, 70), Сарабия, Васкес, Йоветич, Бен-Йедер (Витоло, 59)
"Эйбар": Йоэль, Арбилья (Луна, 67), Сантос, Лежён, Капа, Эскаланте, Леон, Рико, Гонсалес (Бебе, 67), Пенья (Нано, 82), Энрич
Предупреждения: Арбилья, 62, Рико, 65, Эскудеро, 66, Мариано, 69, Капа, 84
Чемпионат Испании. 23 тур
"Севилья" - "Эйбар" - 2:0
Голы: Сарабия, 30, Витоло, 90+1
"Севилья": Рико, Меркадо (Мариано, 46), Эскудеро, Лангле, Рами, Н'Зонзи, Насри (Краневиттер, 70), Сарабия, Васкес, Йоветич, Бен-Йедер (Витоло, 59)
"Эйбар": Йоэль, Арбилья (Луна, 67), Сантос, Лежён, Капа, Эскаланте, Леон, Рико, Гонсалес (Бебе, 67), Пенья (Нано, 82), Энрич
Предупреждения: Арбилья, 62, Рико, 65, Эскудеро, 66, Мариано, 69, Капа, 84
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