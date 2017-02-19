Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Севилья" одержала победу над "Эйбаром"

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Севилья" дома уверенно переиграла "Эйбар".

Чемпионат Испании. 23 тур

"Севилья" - "Эйбар" - 2:0

Голы: Сарабия, 30, Витоло, 90+1

"Севилья": Рико, Меркадо (Мариано, 46), Эскудеро, Лангле, Рами, Н'Зонзи, Насри (Краневиттер, 70), Сарабия, Васкес, Йоветич, Бен-Йедер (Витоло, 59)

"Эйбар": Йоэль, Арбилья (Луна, 67), Сантос, Лежён, Капа, Эскаланте, Леон, Рико, Гонсалес (Бебе, 67), Пенья (Нано, 82), Энрич

Предупреждения: Арбилья, 62, Рико, 65, Эскудеро, 66, Мариано, 69, Капа, 84
Теги: Севилья Эйбар
Сегодня, 00:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.