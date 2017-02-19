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Магомед Оздоев: в "Тереке" не чувствую себя новичком
Новичок "Терека" Магомед Оздоев прокомментировал переход в грозненский клуб из "Рубина".
"Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в "Тереке". Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь и менял клубы. Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за "Терек".
Я за "Тереком" всегда следил, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду", – цитирует Оздоева официальный сайт "Терека".
"Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в "Тереке". Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь и менял клубы. Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за "Терек".
Я за "Тереком" всегда следил, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду", – цитирует Оздоева официальный сайт "Терека".
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