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Денис Лахтер: у Шатова проблемы с Луческу, его хотели обменять на Крицюка
Агент Денис Лахтер сообщил, что "Зенит" высказал мнение о вратарской позиции в "Зените" и рассказал о проблемах Олега Шатова.
– Вы правда считаете, что Лунев вытеснит Лодыгина?
– Да.
– Чем он лучше – кроме того, что вы имели отношение к трансферу?
– Он более спокоен и хладнокровен. Сильнее на выходах. И сколько его знаю, не помню откровенных пенок, которых у Лодыгина за 2016-й год столько, сколько другим вратарям до конца жизни хватит.
– Чем он сильнее Селихова, которого не взял "Зенит"?
– Когда Селихова забирал "Спартак", "Зенит" не думал вообще о вратарской позиции. А когда Лодыгин поспособствовал этим думам, стали искать. Дернулись вроде бы по Крицюку, чтобы обменять на Шатова, у которого проблемы с Луческу. У Мирчи было желание взять иностранца, но ему сразу отказали. И кто еще, если не Лунев?
СЭ
– Вы правда считаете, что Лунев вытеснит Лодыгина?
– Да.
– Чем он лучше – кроме того, что вы имели отношение к трансферу?
– Он более спокоен и хладнокровен. Сильнее на выходах. И сколько его знаю, не помню откровенных пенок, которых у Лодыгина за 2016-й год столько, сколько другим вратарям до конца жизни хватит.
– Чем он сильнее Селихова, которого не взял "Зенит"?
– Когда Селихова забирал "Спартак", "Зенит" не думал вообще о вратарской позиции. А когда Лодыгин поспособствовал этим думам, стали искать. Дернулись вроде бы по Крицюку, чтобы обменять на Шатова, у которого проблемы с Луческу. У Мирчи было желание взять иностранца, но ему сразу отказали. И кто еще, если не Лунев?
СЭ
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