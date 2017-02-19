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Денис Лахтер: у Шатова проблемы с Луческу, его хотели обменять на Крицюка

Агент Денис Лахтер сообщил, что "Зенит" высказал мнение о вратарской позиции в "Зените" и рассказал о проблемах Олега Шатова.

– Вы правда считаете, что Лунев вытеснит Лодыгина?

– Да.

– Чем он лучше – кроме того, что вы имели отношение к трансферу?

– Он более спокоен и хладнокровен. Сильнее на выходах. И сколько его знаю, не помню откровенных пенок, которых у Лодыгина за 2016-й год столько, сколько другим вратарям до конца жизни хватит.

– Чем он сильнее Селихова, которого не взял "Зенит"?

– Когда Селихова забирал "Спартак", "Зенит" не думал вообще о вратарской позиции. А когда Лодыгин поспособствовал этим думам, стали искать. Дернулись вроде бы по Крицюку, чтобы обменять на Шатова, у которого проблемы с Луческу. У Мирчи было желание взять иностранца, но ему сразу отказали. И кто еще, если не Лунев?

СЭ
Теги: Лахтер Шатов Зенит
Сегодня, 01:58
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 03:18) #
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трещит бачок, пора в подвал blush
Регистрация: 7.12.2016
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