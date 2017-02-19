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Филипп Лам: "Баварии" не удавался последний пас

Капитан "Баварии" Филипп Лам прокомментировал игру против "Гертой" (1:1) в рамках 21-го тура Бундеслиги.

"Мы играли на победу, играли неплохо, находили свободные зоны между оборонительных линий соперника.

Но нам не удавался последний пас. Все видели, что команда билась до самого конца", – цитирует Лама официальный сайт "Баварии".
Теги: Лам Бавария
Сегодня, 02:28
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