Филипп Лам: "Баварии" не удавался последний пас

Капитан "Баварии" Филипп Лам прокомментировал игру против "Гертой" (1:1) в рамках 21-го тура Бундеслиги.



"Мы играли на победу, играли неплохо, находили свободные зоны между оборонительных линий соперника.



Но нам не удавался последний пас. Все видели, что команда билась до самого конца", – цитирует Лама официальный сайт "Баварии".