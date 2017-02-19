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Алексей Миранчук: видно, что Лавесси и Эрнанес уже не те

Автор победного гола полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук высказался относительно товарищеского матча с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:0).

- Забить приятно, но это только сборы. Важнее, чтобы потом все залетало.

- Как вам игралось против звезд "Хэбэя"?

- Видно, что Лавесси и Эрнанес играют не так, как прежде. Уже не те. Но все равно приятно выйти на поле против таких звезд и победить.

- Сами согласились бы уехать в Китай?

- Туда приглашают игроков, которые уже сделали себе имя. Так что есть к чему стремиться.

СЭ
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 02:53
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