Алексей Миранчук: видно, что Лавесси и Эрнанес уже не те

Автор победного гола полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук высказался относительно товарищеского матча с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:0).- Забить приятно, но это только сборы. Важнее, чтобы потом все залетало.- Видно, что Лавесси и Эрнанес играют не так, как прежде. Уже не те. Но все равно приятно выйти на поле против таких звезд и победить.- Туда приглашают игроков, которые уже сделали себе имя. Так что есть к чему стремиться.