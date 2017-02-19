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Дмитрий Аленичев: верю, что "Зенит" сможет отыграть два гола у "Андерлехта"

Бывший главный тренер "Спартака" и тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев прокомментировал выступление российских команд в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы.

- "Ростов", к сожалению, не посмотрел. Неожиданный результат матча "Андерлехт" – "Зенит", думал, что "Зенит", по крайней мере, там не проиграет.

Но я верю, что они смогут отыграть два гола, и все три российские команды пройдут дальше, – цитирует Аленичева ТАСС.
Теги: Аленичев Зенит
Сегодня, 02:57
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