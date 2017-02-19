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Вчера 23:44
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Вчера 23:20
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
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Лучано Спаллетти: мы все Алессандро Флоренци
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"Шапекоэнсе" объявил о возвращении Аподи
"Шапекоэнсе" объявил о возвращении Аподи
Защитник "Герты": есть неписанное правило, что против "Баварии" нельзя победить
Защитник "Герты" Себастьян Лангкамп прокомментировал ничью своей команды в матче против "Баварии" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.
"Сегодня мы провели матч своей жизни. Мы почти нанесли "Баварии" поражение. Но есть неписанное правило, что против "Баварии" нельзя победить", - приводит его слова официальный сайт мюнхенцев.
"Сегодня мы провели матч своей жизни. Мы почти нанесли "Баварии" поражение. Но есть неписанное правило, что против "Баварии" нельзя победить", - приводит его слова официальный сайт мюнхенцев.
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