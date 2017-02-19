Защитник "Герты": есть неписанное правило, что против "Баварии" нельзя победить

Защитник "Герты" Себастьян Лангкамп прокомментировал ничью своей команды в матче против "Баварии" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.



"Сегодня мы провели матч своей жизни. Мы почти нанесли "Баварии" поражение. Но есть неписанное правило, что против "Баварии" нельзя победить", - приводит его слова официальный сайт мюнхенцев.