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Защитник "Герты": есть неписанное правило, что против "Баварии" нельзя победить

Защитник "Герты" Себастьян Лангкамп прокомментировал ничью своей команды в матче против "Баварии" (1:1) в двадцать первом туре Бундеслиги.

"Сегодня мы провели матч своей жизни. Мы почти нанесли "Баварии" поражение. Но есть неписанное правило, что против "Баварии" нельзя победить", - приводит его слова официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Герта Бавария
Сегодня, 10:06
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№1 Написал: TrustMe (Сегодня, 11:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Тоже возникло такое ощущение
Бред какой-то когда добавлено 5 минут а забивают на 90+6


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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
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