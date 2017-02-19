Валерьен Исмаэл: "Боруссия" заслужила победу

Главный тренер "Вольфсбурга" Валерьен Исмаэл считает, что его команда мало атаковала в матче против дортмундской "Боруссии" (0:3) в двадцать первом туре Бундеслиги.



"Боруссия" заслужила победу. Все девяносто минут мы слишком мало атаковали. Мы не могли создать проблем сопернику. "Боруссии" было легко играть, они действовали без оглядки на оборону. Мы должны забыть этот матч", - приводит его слова Kicker.