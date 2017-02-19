Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 23:44
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Юрий Семин: приятно, что добились победы
Вчера 23:20
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Илкай Гюндоган: 8 очков отрыва - огромное отставание от "Челси, но мы будем бороться до конца
Вчера 22:24
Зинедин Зидан: рад, что Бэйл вернулся на поле
Зинедин Зидан: рад, что Бэйл вернулся на поле
Вчера 22:00
Лучано Спаллетти: мы все Алессандро Флоренци
Лучано Спаллетти: мы все Алессандро Флоренци
Вчера 21:46
Луис Фабиано перешёл в "Васко да Гама"
Луис Фабиано перешёл в "Васко да Гама"
Вчера 21:19
Сергей Кирьяков: получили очередную "пищу для размышлений" (1)
Сергей Кирьяков: получили очередную "пищу для размышлений" (1)
Вчера 21:06
Денис Дедечко вернулся в "СКА-Хабаровск"
Денис Дедечко вернулся в "СКА-Хабаровск"
Вчера 20:53
"Марсель" взял верх над "Ренном"
"Марсель" взял верх над "Ренном"
Вчера 20:44
Илья Максимов может вернуться в "Анжи" (2)
Илья Максимов может вернуться в "Анжи" (2)
Вчера 20:15
"Шапекоэнсе" объявил о возвращении Аподи
"Шапекоэнсе" объявил о возвращении Аподи
Валерьен Исмаэл: "Боруссия" заслужила победу
Главный тренер "Вольфсбурга" Валерьен Исмаэл считает, что его команда мало атаковала в матче против дортмундской "Боруссии" (0:3) в двадцать первом туре Бундеслиги.
"Боруссия" заслужила победу. Все девяносто минут мы слишком мало атаковали. Мы не могли создать проблем сопернику. "Боруссии" было легко играть, они действовали без оглядки на оборону. Мы должны забыть этот матч", - приводит его слова Kicker.
"Боруссия" заслужила победу. Все девяносто минут мы слишком мало атаковали. Мы не могли создать проблем сопернику. "Боруссии" было легко играть, они действовали без оглядки на оборону. Мы должны забыть этот матч", - приводит его слова Kicker.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.